Прямі інвестиції з України за 9 місяців склали 6,85 млрд. дол., в Україну — 42,5 млрд. дол.

Прямі інвестиції з України в економіку країн світу за 9 місяців 2010 р. склали 6 млрд. 851,3 млн. дол., прямі іноземні інвестиції в Україну за 9 місяців 2010 р. склали 42 млрд. 511,9 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Зокрема, інвестиції з України на Кіпр склали 6 млрд. 358 млн. дол. (92,8%), в РФ - 164,5 млн. дол. (2,4%), Латвію - 76,2 млн. дол. (1,1%), Польщу - 49,7 млн. дол. (0,7%).

Інвестиції в Україну з Кіпру склали 9 млрд. 579,1 млн. дол. (22,5%), з Німеччини - 7 млрд. 005 млн. дол. (16,5%), 4 млрд. 082,7 млн. дол. (9,6%) - Нідерландів, 2 млрд. 956,3 млн. дол. (7%) - РФ, 2 млрд. 667,3 млн. дол. - з Австрії, 2 млрд. 284,7 млн. дол. - Великобританії, 1 млрд. 751,6 млн. дол. - з Франції.

Як повідомляв УНІАН, загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в Україну, на 1 липня 2010 р. склав 40 млрд. 402,1 млн. дол., що на 1,2% більше обсягів інвестицій на початок 2010 р., і з розрахунку на одну людину склав 880,7 дол.