Єфремов: Ахметов ніколи не звертався до депутатів з приводу свого бізнесу

Президент компанії СКМ, народний депутат України Рінат АХМЕТОВ жодного разу не звертався до парламентаріїв з питаннями, що стосуються його бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив вчора керівник фракції Партії регіонів у Верховній Раді України Олександр ЄФРЕМОВ у Донецьку в Палаці спорту «Дружба», де проходило грандіозне шоу на честь 10-річчя компанії СКМ.

«Мені дуже часто журналісти в парламенті ставлять запитання: ви, напевно, отримуєте якісь подарунки, отримуєте команди від Ріната Леонідовича з приводу ведення його бізнесу. Я хотів би... відзначити чесно: те, що було за останні роки, - жодного разу з жодного питання Рінат Леонідович АХМЕТОВ не звертався до нас з приводу свого бізнесу», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

При цьому народний депутат додав: «Якщо й були якісь звернення, або системні документи, що готувалися, то вони сприяли розвиткові економіки всієї держави і відстоювали інтереси всього бізнесу. І це - правда, і за це - спасибі».