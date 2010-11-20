Янукович розповів, коли підпише Податковий кодекс
"Я переконаний, що нам треба буде повертатися до цього кодексу ще не один раз"...
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що ухвалить рішення про підписання або ветування Податкового кодексу лише після висновків експертів.
Про це глава держави заявив у п’ятницю в інтерв’ю іноземним ЗМІ, що було оприлюднене в ефірі телеканалу «Інтер».
«Я підійду до цього питання і дам відповідь тільки після того, як я дійсно побачу повну картину, коли я отримаю висновки експертів. Я більш ніж переконаний, що нам треба буде повертатися до цього кодексу ще не один раз: щось додавати, щось виправляти», - висловив свою позицію Президент.
Як повідомляв УНІАН, 18 листопада Верховна Рада 269-ма голосами прийняла в цілому Податковий кодекс.
Кодекс викликав хвилю протесту з боку підприємців по всій Україні, які в разі підписання Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ документа обіцяють провести Всеукраїнський референдум щодо дострокового припинення повноважень Президента України і Верховної Ради.