Тігіпко: Україні буде складно отримати транш МВФ без підвищення пенсійного віку

Без підвищення пенсійного віку Україні складно буде отримати позитивне рішення Міжнародного валютного фонду з надання чергового траншу кредиту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер» віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО.

«Дуже складно буде домогтися позитивного рішення ради директорів МВФ з виділення нам чергового траншу, якщо не буде цього зроблено (підвищення пенсійного віку - УНІАН)», - сказав С.ТІГІПКО.

При цьому він відзначив, що пенсіонери мають розуміти, що уряд може піти на такий крок в їх же інтересах, і реформа проводитиметься за рахунок працюючих.

У цілому віце-прем`єр відзначив, що Україна не обійдеться без кредиту МВФ.

«Поки що у нас дуже нестабільна фінансова ситуація. Ми, якщо вийдемо цього року на дефіцит 4,9%, - це дуже добре», - підкреслив С.ТІГІПКО.