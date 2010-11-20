22 листопада на Львівщині відбудуться масові акції протесту підприємців проти ухваленого Верховною Радою Податкового кодексу.

Як повідомив УНІАН координатор акції протесту підприємців Стрийщини Ігор ШАПОВАЛЕНКО, напередодні, 21 листопада, з Львівської області до Києва виїде від 800 до 1500 представників малого та середнього бізнесу з більшості районів області для участі у всеукраїнській акції протесту в м. Києві.

«У м. Стрию, яке на даний час є центром громадського спротиву підприємців Львівщини, 22 листопада, о 16.00, розпочнеться багатолюдне віче протесту з вимогою до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати ухвалений парламентом Податковий кодекс», - повідомив І.ШАПОВАЛЕНКО.

Також він заявив про те, що до акції підприємців 22 листопада у м. Стрию долучаться лідери політичних сил області, зокрема, партії «Батьківщина», ВО «Свобода», «Фронту Змін» та Української народної партії, які підготують звернення від імені підприємців Львівщини та представників політичних сил регіону до керівників обласних осередків політичних партій усієї України з пропозицією приєднатися до хвилі протестів підприємців, яка 22 листопада стартує з Львівщини по всій Україні.

Також І.ШАПОВАЛЕНКО заявив, що буде підготовлено звернення до депутатів Львівської обласної ради, які зберуться на свою першу сесію 30 листопада з вимогами розпуску Верховної Ради України «як такої, яка не потрібна народу і ухвалює антинародні рішення».

Він також заявив про те, що на організаторів протестних акцій підприємців чиниться тиск з боку правоохоронних органів. «Олега ТЕРНАВСЬКОГО та Юрія КОМАРНИЦЬКОГО, які є координаторами акцій непокори підприємців Стрийського району, сьогодні викликають до Стрийського міськвідділу міліції, де, ми маємо інформацію, на них буде чинитися тиск, щоб вони відмовилися від протестних акцій», - зазначив І.ШАПОВАЛЕНКО.