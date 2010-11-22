У Києві знову акція протесту проти ПК

Близько 2 тисяч представників малого та середнього бізнесу сьогодні вранці зібралися на Майдані Незалежності у Києві на акцію протесту проти ухвалення Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, люди стоять біля стели Незалежності.

Учасники акції приїхали практично з усіх регіонів України.

Окрім прапорів, вони тримають плакати з написами: «Ні – Податковому кодексу!», «Не дамо забрати наші гроші!», «У нас забрали все – залиште роботу!».

Представники малого та середнього бізнесу, які сьогодні проводять акцію протесту проти Податкового кодексу, обіцяють оголосити безстрокову акцію протесту, якщо сьогодні влада не дослухається до їхніх вимог.

Про це з трибуни, встановленої на Майдані Незалежності у Києві, заявив один з організаторів акції.

«Якщо влада сьогодні не відреагує на наш протест, ми оголосимо безстрокову акцію протесту на Майдані», - сказав він.

Крім того, перед учасниками акції виступив народний депутат, лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК.

За його словами, ця акція - це перший непроплачений мітинг після Майдану 2004 року.

«Ви самі зібралися, щоб захистити свій бізнес, свою родину», - сказав він.

Також А.ЯЦЕНЮК нагадав, що звернувся до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням ветувати Податковий кодекс. «Вето на Податковий кодекс – це те, що повинно бути», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

При цьому лідер «Фронту Змін» закликав підприємців не опускати руки і боротися, а він, зі свого боку, обіцяє тиснути на владу, щоб Податковий кодекс не було підписано.