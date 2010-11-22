Близько 2 тисяч підприємців зібралися на Майдані Незалежності у Києві
10:19, 22 листопада 2010Фінанси
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Близько 2 тисяч представників малого та середнього бізнесу сьогодні вранці зібралися на Майдані Незалежності у Києві на акцію протесту проти ухвалення нового Податкового кодексу.
Як передає кореспондент УНІАН, люди стоять біля стели Незалежності.
Учасники акції приїхали практично з усіх регіонів України.
Окрім прапорів, вони тримають плакати з написами: «Ні – Податковому кодексу!», «Не дамо забрати наші гроші!», «У нас забрали все – залиште роботу!».
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