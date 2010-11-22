Протестувальники проти ПК готуються вирушити з Майдану до Адміністрації Президента

Представники малого та середнього бізнесу, які розпочали акцію протесту на Майдані Незалежності в Києві проти нового Податкового кодексу, об 11-й год. вирушать до Адміністрації Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, до цього учасників акції закликав один із організаторів заходу, зауваживши, що після виступів підприємців з різних регіонів люди повинні сформувати організовану колону і вирушити по вул. Інститутській на Банкову.

Крім того, підприємці, яких зібралося вже більше 3 тисяч, одностайно проголосували за те, щоб Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відправив у відставку авторів Податкового кодексу, зокрема, Михайла БРОДСЬКОГО, Миколу АЗАРОВА, Сергія ТІГІПКА.

«Якщо Президент Віктор Федорович ЯНУКОВИЧ дійсно є Президентом цієї країни, то він повинен відправити у відставку АЗАРОВА, БРОДСЬКОГО та ТІГІПКА, які написали новий Податковий кодекс», - наголосили підприємці.