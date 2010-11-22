Міжбанк відкрився котируваннями 7,9475/7,9535 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9475/7,9535 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися – 0,2561/0,2564 грн./рубль, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,9175/10,9275 грн./євро. Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг». На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,3735/1,3737 дол./євро (п`ятниця, 19 листопада, – 1,3682/1,3684 дол./євро). У п`ятницю, 19 листопада, Національний банк України на ринок не виходив.

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