Підприємці вимагають від Януковича ветувати Податковий кодекс, а його авторів – відправити у відставку

Підприємці, які беруть участь в акції протесту проти прийнятого 18 листопада Верховною Радою Податкового кодексу, оприлюднили свої вимоги до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, ці вимоги оприлюднив на мітингу один з учасників протесту.

Зокрема, підприємці вимагають від В.ЯНУКОВИЧА негайно застосувати вето на Податковий кодекс, а за «злочин проти малого бізнесу та середнього класу, задокументований у Податковому кодексі, відправити у відставку його авторів – прем’єр-міністра Миколу АЗАРОВА, віце-прем’єр-міністра Сергія ТІГІПКА та голову Держкомпідприємництва Михайла БРОДСЬКОГО».

Крім того, учасники акції звертаються до місцевих рад усіх рівнів невідкладно скликати свої позачергові засідання та дати оцінку новому Податковому кодексу.

Зараз багатотисячний мітинг підприємців проходить неподалік Адміністрації Президента України.