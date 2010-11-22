Експерт: стабільний притік депозитів позитивно вплинув на кредитну політику банків

Стабільний притік депозитів в поточному році позитивно вплинув на кредитну політику українських банків, які почали збільшувати ліміти і кількість кредитних програм для бізнесу і знижувати ставки.

Таку думку висловив в коментарі агентству УНІАН голова правління «Брокбізнесбанку» Сергій МІШТА.

Проте, підкреслив він, повне відновлення кредитної активності в Україні ще не настало, і банки дуже обережно кредитують реальну економіку. Це обумовлено необхідністю стабілізації економічних умов і державної підтримки, перспективних і стратегічно важливих для України виробників, вважає експерт.

«Банки не поспішають видавати кредити, а, навпаки, прагнуть уберегти себе від зростання проблемної заборгованості, тому найбільш бажаними позичальниками є ті компанії, які в кризу довели свою спроможність і розрахувалися за всіма зобов`язаннями. У більшості банків клієнт може одержати кредит, але хороших, якісних позичальників не так багато. Це в основному компанії, які зберегли зростання і розвиток навіть в сьогоднішніх умовах», - відзначив С.МІШТА.

За його прогнозами, найближчим часом завдяки зниженню процентних ставок і стабілізації економічної ситуації банки почнуть активніше кредитувати бізнес.