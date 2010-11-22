Бельгійський бізнес зацікавлений у співпраці з українським у низці галузей – Принц Філіп

Представники бельгійського бізнесу зацікавлені у співпраці з українськими колегами у низці галузей економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на Українсько-Бельгійському економічному форумі в Києві заявив Принц Бельгії ФІЛІП.

Зокрема, він відзначив, що інтерес викликають галузі будівництва, транспорту, логістики, а також поставки обладнання для підготовки до Євро-2012.

Також він підкреслив, що інтерес викликає співпраця у галузі харчової промисловості, враховуючи потужність аграрного сектора України, а також співпраця в галузі енергозбереження.

Крім того, Принц ФІЛІП підкреслив, що з великим інтересом в Україні може бути сприйнятий асортимент товарів побутової сфери.

Він підкреслив, що Україна і Бельгія мають давню історію торговельно-економічних відносин ще з часів існування Київської Русі.

У свою чергу, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ відзначив, що Бельгія для України є дуже важливим економічним партнером.

«Ми надаємо дуже великого значення зміцненню економічних зв`язків з вашою країною», - наголосив М.АЗАРОВ.

Прем`єр-міністр України і Принц Бельгії ФІЛІП відзначили великий потенціал для співпраці к торговельно-економічному відношенні між двома країнами.