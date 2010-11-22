Бельгійський бізнес зацікавлений у співпраці з українським у низці галузей – Принц Філіп
Представники бельгійського бізнесу зацікавлені у співпраці з українськими колегами у низці галузей економіки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на Українсько-Бельгійському економічному форумі в Києві заявив Принц Бельгії ФІЛІП.
Зокрема, він відзначив, що інтерес викликають галузі будівництва, транспорту, логістики, а також поставки обладнання для підготовки до Євро-2012.
Також він підкреслив, що інтерес викликає співпраця у галузі харчової промисловості, враховуючи потужність аграрного сектора України, а також співпраця в галузі енергозбереження.
Крім того, Принц ФІЛІП підкреслив, що з великим інтересом в Україні може бути сприйнятий асортимент товарів побутової сфери.
Він підкреслив, що Україна і Бельгія мають давню історію торговельно-економічних відносин ще з часів існування Київської Русі.
У свою чергу, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ відзначив, що Бельгія для України є дуже важливим економічним партнером.
«Ми надаємо дуже великого значення зміцненню економічних зв`язків з вашою країною», - наголосив М.АЗАРОВ.
Прем`єр-міністр України і Принц Бельгії ФІЛІП відзначили великий потенціал для співпраці к торговельно-економічному відношенні між двома країнами.