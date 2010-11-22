Учасники акції очікують до 18.00 відповіді від Президента з приводу ветування ПК

Учасники акції протесту підприємців очікують до 18.00 відповіді від Адміністрації Президента з приводу ветування ухваленого Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на мітингу на вулиці Банковій заявив один з організаторів акції протесту.

В іншому разі о 19.00 на Банковій збереться ініціативна група для початку процедури відставки Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Водночас організатори закликали підприємців зараз розвертати колону і поступово повертатися до Майдану Незалежності, де буде продовжено акцію протесту та очікування відповіді на висунуті владі умови щодо Податкового кодексу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві підприємці протестують проти нового Податкового кодексу, ухваленого Верховною Радою на минулому тижні. Вони розпочали свою акцію на Майдані Незалежності, після чого вирушили до Адміністрації Президента із вимогою до Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати цей Податковий кодекс.