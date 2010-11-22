В Адміністрації Президента зараз нема кому розглядати вимоги підприємців - Королевська

Вимоги учасників акції протесту щодо необхідності ветування Податкового кодексу, ухваленого Верховною Радою, будуть розглянуті Адміністрацією Президента лише після повернення глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам народний депутат України від БЮТ, голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, представники учасників акції протесту передали в Адміністрацію Президента свої вимоги. Цей документ було зареєстровано належним чином в Адміністрації. Проте, за словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, в даний час в Адміністрації немає людей, уповноважених вести переговори з учасниками акції протесту і розглядати вимоги мітингувальників.

«Зараз немає жодної людини, уповноваженої на сьогоднішній момент вести переговори чи координувати діяльність. Все буде тільки після повернення Президента», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА. (УНІАН: В.ЯНУКОВИЧ сьогодні в Брюсселі бере участь в саміті Україна-ЄС).

Вона також повідомила, що документ було прийнято в секторі реєстрації, і йому було присвоєно вхідний номер 423. Народний депутат сказала, що відстежуватиме розгляд представниками влади вимог підприємців.

У свою чергу голова профспілки таксистів України Василь ПОПКОВ повідомив, що підприємці у разі, якщо їхні вимоги не будуть прийняті, мають намір посилити свої дії. Щодо конкретних дій В.ПОПОВ сказав, що це буде розглянуто і прийнято координаційною радою акції протесту.