Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН може підписати Податковий кодекс у четвер-п`ятницю, 25-26 листопада.

Про це повідомила УНІАН прес-секретар голови ВР Ольга ЧОРНА.

За її словами, В. ЛИТВИН зазначив, що на цей час проголосований у Верховній Раді відповідний закон знаходиться на доопрацюванні в Головному юридичному управлінні ВР.

Довідка УНІАН. 18 листопада Верховна Рада України прийняла Податковий кодекс.

Документом фактично скасована спрощена система оподаткування; підвищується планка прибуткового податку; реформується транспортний податок; вводяться жорсткі рамки застосування пільг; скорочується ставка податку на прибуток, але розширюється база застосування податку; посилюється фіскальний тиск і розширюються повноваження податківців.

Кодекс викликав громадське обурення, масові акції протесту проходять по усій Україні. Підприємці висунули ультиматум - вони ініціюватимуть проведення Всеукраїнського референдуму про недовіру Президентові і Верховній Раді, якщо В.ЯНУКОВИЧ не заветує Податковий кодекс.

В. ЛИТВИН поки що не підписав і не передав на підпис главі держави прийнятий Податковий кодекс.

Цей документ значиться на сайті ВР як підготовлюваний до підпису спікером.