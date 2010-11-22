Процентні ставки за депозитами дещо знизилися - експерт

Зниження процентних ставок за депозитами фізичних осіб минулого тижня було незначним.

Про це сказала в коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління "Брокбізнесбанку" Наталія СИНЯВСЬКА.

За її словами, "це більше стосувалося вкладів у національній валюті і пов'язано з тим, що банки не відчувають на сьогоднішній момент нестачі в ресурсах, незважаючи на постійне падіння ставок". За перші три квартали 2010 року депозитні портфелі в цілому по банківській системі збільшилися майже на третину, зазначила експерт.

Як повідомила Н. СИНЯВСЬКА, у період з 15 по 19 листопада 2010 року на ринку депозитів фізичних осіб процентні ставки знову знизилися. Середня процентна ставка за депозитами в гривні з терміном розміщення від 1 до 6 місяців впала на 0,15 пункту, з терміном розміщення 12 місяців - на 0,08 пункту. Вклади в іноземній валюті подешевшали трохи менше. Середня процентна ставка за депозитами в доларах США знизилася на 0,08 пункту, за депозитами в євро - на 0,02 пункту, незалежно від терміну розміщення.

За інформацією експерта, процентні ставки за терміновими депозитами в гривні зараз такі: на термін 1 місяць - від 1,5 до 9,5% річних; на 3 місяці - від 4,5 до 15%; на 6 місяців - від 7,5 до 15,5%; на 12 місяців - від 9,5 до 16%. За вкладами в доларах США ставки такі: на термін 1 місяць - від 2,0 до 6% річних; на 3 місяці - від 3 до 7,75%; на 6 місяців - від 4 до 8,5%; на 12 місяців - від 4,7 до 9%. За вкладами у євровалюті ставки такі: на термін 1 місяць - від 1 до 5% річних; на 3 місяці - від 0,5 до 6,75%; на 6 місяців - від 1 до 7,5%; на 12 місяців - від 1,5 до 8%.