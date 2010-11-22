«Локомотивом» відновлення кредитування надалі залишаються автокредити - експерт

"Локомотивом" відновлення споживчого кредитування в Україні як і раніше залишаються автокредити.

Таку точку зору висловила в коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління "Брокбізнесбанку" Наталія СИНЯВСЬКА.

Вона також сказала, що помалу збільшується кількість іпотечних пропозицій. Питома вага беззаставових кредитів як і раніше невелика. "Це свідчить про те, що банки, нарощуючи темпи кредитування, особливу увагу приділяють найменш ризиковим продуктам", - вважає експерт.

За словами Н. СИНЯВСЬКОЇ, кількість пропозицій з автокредитування зі зниженим (менше 30%) авансовим внеском і тривалим (до 7 років) терміном кредитування збільшується. На кінець минулого тижня умови кредитування на придбання автотранспорту склалися такі: первинний внесок в межах від 15% до 50% від вартості авто; термін кредитування - до 7 років; процентна ставка фіксована на увесь термін кредитування - від 18,5% до 26,75% річних; плаваюча ставка фіксується на перший рік кредитування і знаходиться в межах від 12,3% до 18,4% річних; разова комісія при наданні кредиту - від 1,5 до 3% від суми.

Як підкреслила експерт, кредити на придбання нерухомості пропонуютя набагато менше банків і на таких умовах: процентна ставка 18% - 28% річних; термін кредитування 5-10 років, з авансовим внеском не менше 30%, частіше трапляється - 40% від вартості нерухомості.