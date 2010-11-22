Підприємці вимагають відставки Президента

Учасники акції протесту на Майдані Незалежності у Києві заявляють, що Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА необхідно відправляти у відставку незалежно від того, ветує він Податковий кодекс чи ні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час виступу одного з учасників акції, який сказав: «Незалежно від того, ветує ЯНУКОВИЧ Податковий кодекс чи ні, його треба відправляти у відставку».

На ці слова учасники мітингу відгукнулись схвальними вигуками.

Також організатори акції нагадали, що у разі неотримання до 18.00 з Адміністрації Президента відповіді на вимоги о 19.00 мітингувальники вирушать до вулиці Банкової та розпочнуть «процедуру дострокового припинення повноважень чинного глави держави».

Учасники акції протесту проти Податкового кодексу, заблокували проїзд по вулиці Інститутській у Києві.

Кожної години кількість учасників мітингу на Майдані Незалежності зростає.

Перекрито також рух по Хрещатику, і через це у центрі стоилці, зокрема, на Європейській площі, спостерігаються великі автомобільні затори.

Нагадаємо, підприємці, які беруть участь в акції протесту проти прийнятого 18 листопада Верховною Радою Податкового кодексу, оприлюднили свої вимоги до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Зокрема, підприємці вимагають від В.ЯНУКОВИЧА негайно застосувати вето на Податковий кодекс, а за «злочин проти малого бізнесу та середнього класу, задокументований у Податковому кодексі, відправити у відставку його авторів – прем’єр-міністра Миколу АЗАРОВА, віце-прем’єр-міністра Сергія ТІГІПКА та голову Держкомпідприємництва Михайла БРОДСЬКОГО».

Крім того, учасники акції звертаються до місцевих рад усіх рівнів невідкладно скликати свої позачергові засідання та дати оцінку новому Податковому кодексу.

За даними столичної міліції, охорону громадського порядку на цій вулиці забезпечують 150-200 працівників міліції. Ще понад тисячу перебувають у резерві.

Також на вул. Банковій знаходяться близько десятка мікроавтобусів з тонованими вікнами, в яких перебувають працівники МВС.

Між тим, Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН поки не підписав та не передав на підпис главі держави Віктору ЯНУКОВИЧА ухвалений парламентом Податковий кодекс.

Даний документ, ухвалений 18 листопада, значиться на сайті ВР як такий, що готується до підпису спікером.

Довідка УНІАН. 18 листопада Верховна Рада України ухвалила Податковий кодекс.

Документом фактично скасована спрощена система оподаткування; підвищується планка прибуткового податку; реформується транспортний податок; вводяться жорсткі рамки застосування пільг; скорочується ставка податку на прибуток, але розширюється база застосування податку; посилюється фіскальний тиск і розширюються повноваження податківців.

Кодекс викликав суспільне обурення, масові акції протесту тривають по всій Україні. Підприємці висунули ультиматум – вони ініціюватимуть проведення Всеукраїнського референдуму про недовіру Президенту і Верховній Раді, якщо В.ЯНУКОВИЧ не заветує Податковий кодекс.

Представники малого і середнього бізнесу обіцяють оголосити безстрокову акцію протесту, якщо сьогодні влада не прислухається до їхніх вимог.