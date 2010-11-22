Участники акції протесту проти Податкового кодексу перекрили рух по Інститутській

16:51, 22 листопада 2010
Фінанси
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Учасники акції протесту проти Податкового кодексу заблокували проїзд по вулиці Інститутській в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, з кожною годиною кількість учасників мітингу на Майдані Незалежности зростає.

Перекритий також рух по Хрещатику і через це в центрі столиці, зокрема на Європейській площі, великі автомобільні затори.

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