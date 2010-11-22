Янукович розгляне вимоги протестувальників проти Податкового кодексу - Льовочкін

Керівник Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН запевняє, що глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ розгляне звернення підприємців, які виступають проти набуття чинності нового Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ЛЬОВОЧКІН заявив у коментарі журналістам сьогодні в Брюсселі.

"Звернення пікетувальників відповідно до чинного законодавства зареєстровані в Адміністрації Президента і будуть розглянуті главою держави", - сказав він.

У той же час, С.ЛЬОВОЧКІН звернув увагу, що Податковий кодекс, який прийняли 18 листопада, ще не надійшов на розгляд Президента України з Верховної Ради.

"Тому на сьогодні у Президента немає юридичних підстав для ухвалення свого рішення щодо цього закону", - сказав голова АП.

"Ми радимо усім небайдужим до цього питання набратися терпіння і дати можливість Президентові України ознайомитися з остаточним текстом прийнятого Податкового кодексу для ухвалення рішення", - зазначив С. ЛЬОВОЧКІН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві підприємці протестують проти нового Податкового кодексу, прийнятого Верховною Радою минулого тижня. Вони почали свою акцію на Майдані Незалежності, потім прийшли до Адміністрації Президента з вимогою до Віктора ЯНУКОВИЧА накласти вето на цей Податковий кодекс.