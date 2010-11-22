Азаров очікує підписання угоди про ЗВТ України та ЄС у 2011 році
17:17, 22 листопада 2010Фінанси
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Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ очікує, що угоду про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом підпишуть у 2011 році.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в ході зустрічі з Принцом Бельгії ФІЛІПОМ.
"Ми повні рішучості вже наступного року домовитися про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом", - сказав М.АЗАРОВ.
Він також висловив упевненість, що сьогодні в ході саміту УКРАЇНА-ЄС, який проходить в Брюсселі, буде схвалена Дорожня карта введення безвізового режиму для України.
"Я думаю, сьогоднішній саміт закінчитися наданням Україні Плану дій з безвізового режиму", - сказав М. АЗАРОВ.
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