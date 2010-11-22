Ірландія просить у ЄС від 80 до 90 млрд. євро

Розмір фінансової допомоги Ірландії, постраждалої від світової економічної кризи, складе від 80 до 90 мільярдів євро. Про це повідомляє Agence France - Presse з посиланням на два неназвані дипломатичні джерела.

Увечері в неділю, 21 листопада, уряд Ірландії надав Євросоюзу офіційний запит про допомогу. Незабаром представники ЄС і Міжнародного валютного фонду (МВФ) оголосили про готовність виділити кошти, проте, точну суму не називали, зазначає Лента.ру.

Раніше повідомляли, що Ірландія погодилася узяти у ЄС і МВФ кредит приблизно під 5 відсотків річних. 18 листопада представники ЄС, МВФ і Європейського Центробанку вилетіли в Дублін для ознайомлення з ситуацією у фінансовому секторі Ірландії.

Вкладення європейських банків у фінансовий ринок Ірландії складають сотні мільярдів доларів, тому банкрутство країни або її фінансових інститутів негативно позначиться на економіці усього Євросоюзу.

Між тим, незважаючи на скрутне фінансове становище уряд Ірландії навідріз відмовився розглянути можливість підвищення корпоративного податку. У країні він складає 12,5%, що є одним з найнижчих показників у Європі.

За деякими даними, дефіцит бюджету Ірландії у 2010 році перевищить 30 відсотків ВВП.