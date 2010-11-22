Окружний адміністративний суд заборонив підприємцям проводити акції у центрі Києва
17:44, 22 листопада 2010Фінанси
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Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Київської міської державної адміністрації до ряду громадських організацій, які подали заявку на проведення мітингів у центрі Києва з 22 по 26 листопада.
Про це УНІАН повідомило джерело в суді.
Суд встановив обмеження у вигляді заборони проведення заходів 22-26 листопада у центральній частині Києва.
"Тобто, громадські організації повинні звільнити центр міста", - пояснив співрозмовник агентства.
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