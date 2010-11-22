Темпи зростання держборгу загрожують нацбезпеці

Високі темпи зростання державного боргу України створюють загрозу національній економічній безпеці.

Про це йдеться в обнародуваних на сайті Рахункової палати Результатах аудиту стану державного і гарантованого державою боргу за 2009 рік і аналізі тенденцій в 2010 році.

«Темпи нарощування боргових зобов`язань у кілька разів перевищують темпи зростання економіки держави і, відповідно, створюють загрозу національній економічній безпеці», - говориться в документі.

За даними Рахункової палати, за 9 місяців ц.р. борг зріс на 86,4 млрд. грн., або 27%, і досяг 404,3 млрд. грн. При цьому прямий держборг за 9 місяців ц.р. досяг 307 млрд. грн., або 97% від передбаченого на кінець року.

За підрахунками відомства, у вересні 2010 року на кожного громадянина України припадало вже понад 1 тис. дол. (майже 8,5 тис. грн.) боргових зобов`язань. Накопичений держборг вперше перевищив позначку в 50 млрд. дол., що майже в 1,5 разу перевищує золотовалютні резерви держави, сформовані Нацбанком.

За оцінками Рахункової палати, основною причиною стрімкого зростання державного боргу є великі обсяги державних запозичень, які значно перевищують необхідні обсяги фінансування державного бюджету. Так, за 9 місяців 2010 року обсяг державних запозичень досяг 99 млрд. грн. при дефіциті державного бюджету у розмірі 52,8 млрд. грн.

Крім того, за останні два роки рівень запозичень становить більше половини доходів (у 2009 році здійснено запозичень на суму 121 млрд. грн., одержано доходів на суму 209,7 млрд. грн., за 9 місяців 2010 року - 98,6 млрд. грн. і 162,7 млрд. грн. відповідно).

Оскільки запозичені кошти значно перевищують потребу у фінансуванні державного бюджету, це призводить до зростання залишків коштів державного бюджету, розміщених на рахунках Держказначейства. Станом на 1 жовтня 2010 року залишки коштів уряду з початку року зросли майже на 32 млрд. грн. і досягли майже 44,5 млрд. гривень.

Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг України на 30 вересня ц.р. становив 404 млрд. 301 млн. 041,08 тис. грн., або 51 млрд. 090 млн. 041,20 тис. дол.