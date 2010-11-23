Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ назвав протестуючих підприємців корупціонерами.

Про це він заявив в інтерв’ю британській “Financial Times” під час свого перебування в Брюсселі.

“Ми зараз маємо ціле покоління бюрократів, які створили свій власний бізнес на грунті корупції”, - сказав український Президент.

“Демократія – це, передусім, порядок і верховенство закону”, - додав В.ЯНУКОВИЧ.

Це інтерв’ю В.ЯНУКОВИЧ дав вже після саміту Україна-ЄС.

Перед тим, як повідомляв УНІАН, на спільній з лідерами ЄС прес-конференції по завершенню саміту український Президент пообіцяв на цьому тижні зустрітися із учасниками акції протесту проти нового Податкового кодексу і врахувати їхню думку при ухваленні свого рішення щодо цього закону.

«Я завжди реагував на будь-які питання, за якими до мене зверталася громадськість. І у цьому випадку я також обов’язково відреагую, і я відреагую лише після того, як отримаю експертний висновок з цього закону», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він зазначив, що у дискусії довкола Податкового кодексу є «велика політична складова».