Учасники протесту не радять владі "кидати" на них міліцію

Підприємці, які протестують на Майдані Незалежності в Києві, не радять владі залучати проти них міліцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора зі сцени в центрі столиці заявив один з координаторів акції протесту.

«Ми не радимо владі кидати на нас міліцію, чіпати народ, бо інакше у вас земля буде горіти під ногами», - сказав промовець.

При цьому він зауважив, що до організаторів акції надійшла інформація про те, що завтра з боку міліції, «переодягненої в іншу форму», будуть вчинені провокації з метою розігнати присутніх на Майдані.

В контексті цього організатори заходу закликають його учасників не піддаватися ні на які провокації і виконувати лише те, що їм говоритимуть координатори акції.