Підприємці чекатимуть на реакцію Клюєва щодо акції протесту до середи

Підприємці, які проводять акцію протесту проти підписання Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ Податкового кодексу, будуть чекати на реакцію першого віце-прем`єра Андрія КЛЮЄВА на їхні вимоги до середи, 24 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам голова Ради підприємців при опозиційному уряді Оксана ПРОДАН.

Вона повідомила, що 22 листопада організатори акції протесту зустрічалися з А.КЛЮЄВИМ, який пообіцяв розглянути вимоги підприємців до середи, 24 листопада.

За словами О.ПРОДАН, в середу А.КЛЮЄВ дасть відповідь на те, які вимоги протестуючих уряд зможе підтримати.

«Ми чекаємо на реакцію Кабміну», - сказала О. ПРОДАН, зазначивши, що подальші дії учасників акції протесту будуть залежати від того, яке рішення прийме А.КЛЮЄВ.

Вчора на Майдані Незалежності мітингувальники встановлювали намети, близько 10 вже стоять.