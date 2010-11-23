Міжбанк відкрився зростанням котирувань – 7,9500/7,9570 грн./дол.
11:30, 23 листопада 2010Фінанси
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Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 7,9500/7,9570 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися – 0,2541/0,2545 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вниз – 10,7880/10,7995 грн./євро.
Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,3572/1,3574 дол./євро (понеділок, 22 листопада, - 1,3735/1,3737 дол./євро).
У понеділок, 22 листопада, Національний банк України на ринок не виходив.
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