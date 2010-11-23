Держборг Польщі зріс на 11,6%

Державний борг Польщі з початку поточного року до жовтня виріс на 11,6%, або на близько 25 млрд. - до 242,8 млрд. доларів (за курсом 2,9 злотих за 1 дол.).

Як передає кореспондент УНІАН в Польщі, про це повідомив польський Мінфін.

За даними міністерства, більше 70% держборгу, або майже 176 млрд. дол., складає внутрішній борг, який з початку року виріс на близько 10%.

67 млрд. дол. складає зовнішній борг, який з початку року виріс на 15,5%.

Дані Мінфіну свідчать про те, що тільки у вересні держборг зріс на 2,8 млрд. доларів.

Внутрішній борг до серпня зріс на 1,7%, зовнішній - зменшився на 0,2%.

Міністерство також повідомило, що на кінець вересня середній термін обігу боргових паперів, випущених на внутрішньому ринку, складав 4,25 років, а на зовнішньому - 4,53 року.