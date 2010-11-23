Польські компанії за три квартали збільшили прибуток на 12,5%

Польські компанії (нефінансові інституції) за перші три квартали поточного року одержали прибуток 23,3 млрд. доларів, що на 12,5% більше показників перших трьох кварталів минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН в Польщі, про це повідомив Державний комітет статистики Польщі.

За даними статистики, чистий прибуток польських компаній за цей період виріс на 4,2%, а чистий збиток скоротився на 26,4%.

Держкомстат повідомив, що чистий прибуток показали 72,6% компаній проти 72,5% минулого року.

Польські компанії збільшили експорт на 11,4%, а чисті доходи від закордонних продажів у всіх доходах досліджуваних фірм зросли до 20,4% з 18,4%.

Держкомстат відзначив поліпшення інших показників діяльності польських фірм, серед яких зростання рентабельності від продажу товарів і матеріалів до 5,3% з 5,1%.