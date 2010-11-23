Рівень доларизації економіки України скоротився на 2,1% - до 29,6% - НБУ

За січень-вересень 2010 року рівень доларизації економіки України скоротився з 31,7% до 29,6% (за відповідний період 2009 року цей показник зріс із 30,62% до 32,26%).

Про це йдеться в монетарному огляді, оприлюдненому на сайті Національного банку України (НБУ).

У Нацбанку це пояснюють вищими темпами зростання депозитів у національній валюті (29,6%), порівняно з депозитами в іноземній валюті (8,9%). При цьому, за вказаний період загальне зростання депозитів становило 19,9%.

Як повідомлялося, рівень доларизації економіки в першому кварталі ц.р. скоротився з 31,7% до 31,4%, у другому кварталі - з 31,4% до 29,6%.

Нацбанк повідомляє, що за підсумками третього кварталу цей показник залишався на рівні 29,6%.

За 2009 рік рівень доларизації економіки збільшився з 30,6% до 31,7%.