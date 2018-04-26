Кабмін приборкає бізнес «податковим шпигунством»...

Основними показниками прийнятого Верховною Радою Податкового кодексу є – поверховий підхід до системи оподаткування і безпрецедентні повноваження податкових органів, яким фактично надано право тлумачити податкове законодавство.

Шпигунство як засіб приборкання

Кодексом визначається, що податкове роз`яснення – оприлюднення узагальненої позиції контролюючого органу з практичного використання конкретних норм законів або нормативно-правових актів з питань адміністрування податків або зборів, контроль стягування яких покладено на цей контролюючий орган. Податкове роз`яснення має бути затверджене наказом Міністерства фінансів і зареєстроване Міністерством юстиції.

При таких обставинах податкова легітимно може нівелювати дію презумпції правомірності рішень платника, видавши власне тлумачення спірного положення, яке навряд чи буде на користь платників податків.

Запроваджується новий вигляд податкових перевірок – фактичні. Перевірятися можуть практично всі аспекти господарської діяльності підприємства, а проводитися аудит може за наказом керівника органу державної податкової служби і без попередження платника податків.

Важливою новацією є те, що при перевірці посадовцями може проводитися хронометраж господарських операцій. Дане поняття для України нове. Хронометраж – процес спостереження за веденням господарської діяльності платника податків, який здійснюється під час фактичних перевірок і застосовується органами державної податкової служби з метою встановлення реальних показників діяльності платника податків. Він проводиться безпосередньо на відповідному виробництві. Іншими словами, вводиться податкове шпигунство.

Вводиться і широкий перелік непрямих інструментів визначення бази оподаткування, а також податкова служба фактично отримує право визначати базу податку на доходи фізичних осіб, внески в пенсійний і страхові фонди власним рішенням.

За результатами фактичної перевірки вона може прирівняти будь-яку фізичну особу (зокрема самозайнятих), якій підприємство виплатило певну суму коштів за надання послуг або постачання товарів, до штатного працівника цього підприємства і, відповідно, донарахувати прибутковий податок і соціальні внески.

Окрім перерахованих повноважень, кодекс містить ще численні локальні зміни, що розширюють права і повноваження контролюючих органів та їх посадовців. А ось щодо підвищення відповідальності, принаймні, за такі кричущі порушення як відмова від прийому податкових декларацій, неповернення підтвердженої суми відшкодування ПДВ, здирництво “відкатів” за відшкодування податку «живими» грошима, розстрочки, відстрочення і списання заборгованості окремим компаніям, видача свідоцтв платників єдиного податку СПД, які не мають на це права, то такі норми в кодексі знайти складно.

Декларації і демагогія

Кабінет міністрів, прагнучи задекларувати успішне виконання обіцянки скоротити кількість податків і зборів, підійшов виключно формально до виконання цього завдання.

У прийнятому проекті ПК, який серед іншого повинен замінити Закон України «Про систему оподаткування», справді скорочується кількість платежів: замість 29 загальнодержавних і 14 місцевих пропонується ввести, відповідно, 18 і 5 платежів. Проте, для реалізації цієї мети, КМУ ліквідовував ті податки і збори, які в принципі не створювали додаткового фіскального тиску на економіку (збір з власників собак, податок на промисел, збір за участь в перегонах на іподромі та ін.), або просто перерозподіляли кошти на підтримку окремих сфер. Зокрема, збір за проведення гастрольних заходів, який перераховувався до спеціального фонду бюджету, використовувався як інструмент підтримки вітчизняної культури за рахунок оподаткування діяльності в Україні іноземних артистів. Його скасування навряд чи відчутно полегшить податковий прес на економіку. Аналогічне зауваження стосується і збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, який пропонується сасувати.

Також Кабмін виключив (але не ліквідував) з системи оподаткування ряд платежів, надавши їм інший режим (неподаткових платежів), що для їх платників абсолютно не полегшує життя. Наприклад, як і раніше, стягуватиметься, але вже просто не вважатиметься обов`язковим податковим платежем, плата за ліцензії, реєстраційний збір за проведення державної реєстрації, збір на обов`язкове державне пенсійне страхування (стягується з окремих видів господарських операцій), державне мито, єдиний збір, який збирається в пунктах пропуску через державний кордон України, збір до Фонду гарантування внесків фізичних осіб.

Скорочення кількості державних податків і зборів є позитивним кроком. Але воно повинне бути не самоціллю, а одним з механізмів зниження фіскального тиску на економіку.

Висновок напрошується один – Податковий кодекс принесе в наше життя таке явище, як «індивідуальне» оподаткування, при якому ставки не мають значення. А функції контролю настільки посилюються, що податкові інспектори стануть на один щабель зі співробітниками правоохоронних органів...

Тетяна Соколовська (для УНІАН)