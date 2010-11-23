Банк «Хрещатик» планує збільшити статутний капітал

Банка «Хрещатик» планує в 2011 році збільшити статутний капітал на 200 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в розмові з журналістами повідомив голова правління банку «Хрещатик» Дмитро ГРИДЖУК.

«Згідно з планами, капіталізація наступного року - на 200 млн. грн. Це буде додаткова емісія», - сказав Д.ГРИДЖУК.

Як повідомляв УНІАН, в листопаді ц.р. банк «Хрещатик» збільшив статутний капітал на 18%, або 111,1 млн. грн., - до 728,861 млн. грн.

За наслідками додаткової емісії Київська міська державна адміністрація (КМДА) спільно з підконтрольними їй структурами збільшила свою частку в капіталі банку «Хрещатик» з 23,7037% до 25% + 1 акція.

Довідка УНІАН. ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» зареєстроване в травні 1993 року і на сьогоднішній день входить до групи крупних банків України.