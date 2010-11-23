Українські банки за січень-жовтень скоротили негативний фінрезультат удвічі

Українські банки за січень-жовтень 2010 року, порівняно з відповідним періодом 2009 року, скоротили негативний фінансовий результат у 2,2 раза – до 10,642 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

«Доходи банків, порівняно з відповідним періодом 2009 року, скоротилися на 6,6% і становили 112,3 млрд. грн. Витрати банків скоротилися на 14,5% і становили 122,6 млрд. грн», - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, прибуткова частина на 84% забезпечується за рахунок процентних доходів, на 10,9% - комісійних доходів.

Найбільшими витратними статтями банків є процентні витрати – 42%, відрахування в резерви – 32,7%, загальні адміністративні витрати – 18,7%.

Довідка УНІАН. Станом на 1 листопада 2010 року, ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків, у чотирьох із них працює тимчасова адміністрація НБУ. В стані ліквідації перебувають 18 банків.