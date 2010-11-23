Мітингувальники закликають громадян щодня о 18.00 приходити на Майдан

Національна координаційна рада з припинення повноважень Верховної Ради і Президента України закликає громадян щодня о 18.00 приходити на Майдан Незалежности для посилення тиску на владу з вимогою накласти президентське вето на прийнятий парламентом Податковий кодекс.

Про це УНІАН заявив представник Координаційної ради з припинення повноважень ВР і Президента Олександр ДАНИЛЮК.

За його словами, учора ввечері делеговані представники підприємців прийняли рішення про безстроковість акції протесту.

"Ми не маємо наміру відступати, поки не будуть виконані вимоги нашого ультиматуму до влади. І в цей час ми просимо підтримки киян, звертаємося до усіх небайдужих людей щодня о 18.00 приходити на Майдан, з тим, щоб влада чітко відчувала: обурення її діями досягло межі терпіння народу", - заявив О. ДАНИЛЮК.

Він повідомив також, що по всій країні сьогодні формуються ініціативні групи для розвитку руху опору діям влади, спрямованим проти власних громадян.

"Наші вимоги залишаються незмінними: вето Президента на грабіжницький Податковий кодекс, притягнення до відповідальності його авторів Миколи АЗАРОВА, Михайла БРОДСЬКОГО, Сергія ТІГІПКА, негайний розпуск Верховної Ради", - сказав О.ДАНИЛЮК.

Як повідомляв УНІАН, вранці 22 листопада на Майдані Незалежности в Києві підприємці почали акцію протесту проти введення Податкового кодексу, прийнятого Верховною Радою минулого тижня. Активісти вимагають, щоб Президент ветував цей закон.

Того ж дня Окружний адміністративний суд Києва за позовом КМДА заборонив проведення масових заходів 22-26 листопада в центрі Києва. Як пояснили в мерії, таке рішення прийняте "у зв'язку з візитами іноземних делегацій з 21 до 24 листопада 2010 року". Проте, підприємці заявили, що не мають наміру виконувати рішення суду та залишати Майдан Незалежності.