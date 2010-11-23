У Федерації профспілок вважають, що в ПК не змінена ідеологія оподаткування

У Податковому кодексі, прийнятому Верховною Радою України, не вдалося змінити ідеологію оподаткування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції в Чернігові повідомив заступник голови Федерації профспілок України Сергій КОНДРЮК.

За його словами, у Податковому кодексі знайшли віддзеркалення і пропозиції профспілок, зокрема щодо оподаткування не лише прибутків від праці, але і відсотків від вкладів, акцій. "Ми не допустили підвищення податку із зарплат, але не досягли зміни ідеології оподаткування: в Податковому кодексі прибутки від нетрудової діяльності обкладаються податковою ставкою нижче, ніж від трудової", - пояснив С. КОНДРЮК.

Він вважає, що такий підхід не мотивує людей до легальної діяльності і підриває моральну цінність праці. "Це не просто аморально, а економічно недалекоглядно", - заявив заступник голови Федерації профспілок України. У той же час С. КОНДРЮК визнав, що Податковий кодекс як кодифіковане податкове законодавство має право на існування, хоча в окремих питаннях потребує вдосконалення. У першу чергу йдеться про обов'язкову умову, щоб прибутки від трудової діяльності не оподатковувалися по ставці вище, ніж інші види прибутків.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада Верховна Рада України прийняла Податковий кодекс.

Він викликав громадське обурення, масові акції протесту тривають по усій Україні. Підприємці вимагають від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати кодекс.

У понеділок на Майдані Незалежности в Києві підприємці почали безстрокову акцію протесту проти нового Податкового кодексу.