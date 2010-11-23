Демонтаж наметового містечка на Майдані призведе до ескалації конфлікту - Стецьків

Народний депутат від "Народної самооборони" Тарас СТЕЦЬКІВ вважає, що якщо Державна виконавча служба за підтримки міліції наважиться демонтувати наметове містечко підприємців на Майдані Незалежності, то це приведе до ескалації напруги і протистояння.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі Т. СТЕЦЬКІВА щодо рішення суду про заборону проведення масових акцій на Майдані 22-26 листопада.

"Це приведе тільки до ескалації протистояння підприємців і влади", - вважає депутат.

"Якщо це їм вдасться, а це може статися за підтримки міліції, то це приведе тільки до того, що майбутні акції будуть масштабнішими, агресивнішими і серйознішими", - додав Т. СТЕЦЬКІВ.

Як повідомляв УНІАН, учора, 22 листопада, уранці на Майдані Незалежности в Києві підприємці почали акцію протесту проти набуття чинності Податкового кодексу, прийнятого Верховною Радою минулого тижня. Активісти вимагають, щоб Президент застосував вето до цього закону.

Того ж дня Окружний адміністративний суд Києва за позовом КМДА заборонив проведення масових заходів 22-26 листопада в центрі Києва. Як пояснили в мерії, таке рішення прийняте "у зв'язку з візитами іноземних делегацій з 21 до 24 листопада 2010 року.".

Проте, підприємці заявили, що не мають наміру виконувати рішення суду і залишати Майдан Незалежності.