Закриття міжбанку: долар - 7,9610/7,9655 грн., євро - 10,7800/10,7925 грн.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9500/7,9570 грн./дол., до 12:00 ціни піднялися - 7,9550/7,9605 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні досягли поточного максимуму - 7,9610/7,9655 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2541/0,2545 грн./рубль, до 12:00 ціни виросли до 0,2549/0,2551 грн./рубль. До закриття ціни досягли рівня 0,2550/0,2552 грн./рубль.

У Росії курс долар-рубль виріс і склав 31,2175 рубля за долар (+0,2125).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3572/1,3574 дол./євро, а до 15:00 впали - 1,3504/1,3506 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,7880/10,7995 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,8045/10,8180 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH впали до 10,7800/10,7925 грн./євро.