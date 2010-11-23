Казахстан завершив переговори зі США у рамках вступу до СОТ

Казахстан завершив переговори зі США щодо доступу на казахстанський ринок товарів у рамках вступу Казахстану до Світової організації торгівлі (СОТ).

Як повідомили УНІАН в прес-службі міністерства економічного розвитку і торгівлі Республіки Казахстан, учора в Женеві міністр економічного розвитку і торгівлі Казахстану Жанар АЙТЖАНОВА і Торговельний Представник США Майкл ПАНКЕ підписали документ, що свідчить про завершення двосторонніх переговорів щодо доступу на казахстанський ринок товарів у рамках вступу Казахстану в СОТ.

Зазначають, що переговори щодо рівня митних зборів в усьому переліку товарів велися із Сполученими Штатами Америки упродовж декількох років і були напруженими.

"США - це один з основних торговельних партнерів Казахстану, і завершення двосторонніх переговорів щодо товарів є важливим кроком до завершення процесу вступу в СОТ", - сказано у повідомленні.