Мінфін стане головним органом реалізації єдиної державної політики у сфері фінпослуг

Міністерство фінансів України має намір у законодавчому порядку одержати статус головного органу в системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері фінансових послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник відділу розвитку страхового ринку, недержавного пенсійного забезпечення і небанківських кредитних послуг Департаменту політики розвитку ринку фінансових послуг Міністерства фінансів України Іван УГРІН під час конференції «Посилення сектору фінансових послуг в Україні».

Зокрема, за його словами, на сьогодні всі проекти нормативно-правових актів з питань фінансових послуг, які вносяться на розгляд Кабінету міністрів України, мають узгоджуватися з Міністерством фінансів. При цьому повноваження регуляторних органів визначені на законодавчому рівні, а Мінфіну – ні.

За словами І.УГРІНА, це не дозволяє Мінфіну сповна і відповідно до міжнародної практики забезпечувати реалізацію єдиної державної фінансової політики у сфері фінансових послуг.

У зв'язку з цим, Міністерство фінансів розробило законопроект про внесення змін до закону України «Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг» (щодо створення правових підстав для формування єдиної державної фінансової політики у сфері фінансових послуг).

Зокрема, документом пропонується надання права на доступ до інформації баз даних один одного кожного з регуляторів, оперативні наради під головуванням міністра фінансів України. Документом пропонується надати Мінфіну такі повноваження: вносити на розгляд уряду проекти нормативно-правових актів у сфері регулювання ринку фінансових послуг, визначати порядок обміну інформацією між Мінфіном і центральними органами виконавчої влади – регуляторами фінансових ринків. Крім того, пропонується надати міністру фінансів право одержувати звітність регуляторів із статусом центрального органу виконавчої влади, узгодження з міністром плану роботи регулятора. Пропозиції міністра фінансів будуть обов'язковими для розгляду керівниками регуляторів із статусом центрального органу виконавчої влади.

Регулятори, відповідно до законопроекту, мають подавати в Мінфін плани роботи наступного року і заходи щодо реалізації основних напрямків і стратегічних цілей їх діяльності; надавати проекти нормативно-правових актів; подавати звіти про результати їх діяльності.

Як підкреслив І.УГРІН, вищевказані вимоги стосуються Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку, Держфінпослуг і не відносяться до Національного банку України, оскільки він не є центральним органом виконавчої влади.