Курс НБУ на 24 листопада

Офіційний курс НБУ на 24.11.10 100 USD - 793.7700 (23 листопада - 793.7700) 100 EUR - 1071.2720 (23 листопада - 1083.2579) 10 RUR - 2.5389 (23 листопада - 2.5610) Облікові курси банківських металів на 24.11.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-108032.10 (23 листопада-107754.28) 961 XAG 10 Срібло-2167.79 (23 листопада-2176.52) 962 XPT 10 Платина-131924.57 (23 лист.-132242.08) 964 XPD 10 Паладій-54373.25 (23 листопада-56357.67)

Офіційний курс НБУ на 24.11.10



100 USD - 793.7700 (23 листопада - 793.7700)

100 EUR - 1071.2720 (23 листопада - 1083.2579)

10 RUR - 2.5389 (23 листопада - 2.5610)



Облікові курси банківських металів на 24.11.10 за 10 тройських унцій (грн.)



959 XAU 10 Золото-108032.10 (23 листопада - 107754.28)

961 XAG 10 Срібло-2167.79 (23 листопада - 2176.52)

962 XPT 10 Платина-131924.57 (23 лист. - 132242.08)

964 XPD 10 Паладій-54373.25 (23 листопада - 56357.67)

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