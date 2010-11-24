ДАІ забороняє перевізникам Львівщини везти підприємців у Київ

Перевізники Львівщини вчора були масово викликані у ДАІ, де співробітники міліції вимагали від них не надавати транспорт для поїздок підприємців у Київ, в іншому разі правоохоронці пригрозили, що відкликатимуть ліцензії на здійснення пасажирських перевезень.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив член національної координаційної ради підприємців України з дострокового припинення повноважень ВР Євген ШАПОВАЛЕНКО, який є куратором протестних акцій у Західному регіоні України.

За його словами, працівники ДАІ у письмовій формі намагалися отримати від перевізників розписки про те, що останні не надаватимуть у ніч із 24 на 25 листопада автобуси для виїзду підприємців із Львівської області для участі у Всеукраїнській акції протесту підприємців у Києві біля Верховної Ради України, що запланована на 25 листопада.

«Більше того, працівники ДАІ вже забороняють давати автобуси під приватні екскурсійні тури в напрямку Києва», - зазначив Є.ШАПОВАЛЕНКО.

Він також повідомив, що перевізники західних областей України вже категорично відмовляються надавати автобуси для виїзду підприємців у Київ, побоюючись адміністративного тиску.

Водночас, Є.ШАПОВАЛЕНКО зазначив, що «попри погрози і утиски» підприємці Львівщини закриють свої торговельні точки і зберуться 25 листопада у центрі Львова на мітинг протесту, а до Києва поїдуть ті, хто матиме змогу дістатися власним транспортом або потягом.