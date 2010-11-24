ЄС та МВФ нададуть Ірландії екстрену допомогу на 85 млрд євро
09:21, 24 листопада 2010Фінанси
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Євросоюз і Міжнародний валютний фонд нададуть Ірландії екстрену допомогу у розмірі 85 мільярдів євро.
Про це повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».
За інформацією ірландської державної телекомпанії РТЕ з посиланням на переговори, що тривають у Дубліні, гроші підуть на рекапіталізацію ірландських банків і покриття витрат бюджету.
Однією з умов отримання коштів, як пише «Файненшнл Таймс», є взяття під контроль Bank of Ireland – найбільшої кредитної установи країни.
Тим часом, рейтингове агентство «Стендарт енд Пурс» оголосило про зниження суверенного довгострокового рейтингу Ірландії - до "а" з "аа-мінус".
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