У Португалії - загальнонаціональний страйк, транспорт паралізовано

У Португалії сьогодні проводиться загальнонаціональний страйк, в якому вперше за останні 20 років беруть участь працівники як бюджетної сфери, так і приватного сектора.

Як повідомляє радіо «Свобода», страйкуючі вимагають скасування урядових заходів жорсткої економії, які передбачають скорочення розміру зарплат, скасування низки податкових пільг, соціальних виплат та інші непопулярні заходи. Тим самим влада розраховує зменшити високий дефіцит держбюджету.

По всій країні сьогодні буде закрито багато установ, банки, поштові відділення, скасовано більш як 500 авіарейсів, паралізовано роботу найбільших портів. Акцію підтримали і деякі ЗМІ.