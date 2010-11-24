Мінфіну доведеться шукати інші джерела для бюджету, якщо він не підвищить прибутковість ОВДП, - експерти

Якщо Міністерство фінансів України не підвищить прибутковість облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), йому доведеться шукати альтернативні джерела для фінансування дефіциту бюджету.

Така точка зору міститься в аналітичному звіті «Ерсте банку», переданому агентству УНІАН.

На думку аналітиків, «зниження попиту на аукціонах щодо розміщення ОВДП змусить Міністерство фінансів непокоїтися з приводу виконання плану запозичень до кінця року». Вони вважають, що зниження попиту пов`язане зі зменшенням рівня ліквідності національної валюти серед банків.

У звіті зазначається, що ставки на вторинному ринку ОВДП, як і на міжбанківському кредитному ринку, зростають. Мінфін планує залучити по 1 млрд. грн. на шести щотижневих аукціонах, що залишилися до кінця року. Це значно перевищує рівень попиту на будь-якому аукціоні за минулий місяць, підкреслюють аналітики.

Як повідомляв УНІАН, за наслідками розміщення на первинних аукціонах ОВДП до Державного бюджету України у жовтні п.р. надійшло коштів на загальну суму 2,705 млрд. грн. (з початку року – 37,820 млрд. грн.).

Всього з початку 2010 року Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням ОВДП, випущених для рекапіталізації банків і погашення простроченої бюджетної заборгованості з ПДВ) на загальну суму 60,653 млрд. грн. Середньозважена прибутковість ОВДП за наслідками проведення аукціонів з первинного розміщення у жовтні п.р. становила 7,9% річних (з початку року - 12,88% річних).

Витрати на обслуговування ОВДП за січень-жовтень 2010 року становили 25,5 млрд. грн., в т.ч. на виплату доходу – 8,8 млрд. грн., на погашення основного боргу – 16,667 млрд. грн.