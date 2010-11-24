УФС, НАКСУ і ВАЛУ підписали резолюцію про недовіру главі Держфінпослуг

Українська федерація страхування, Національна асоціація кредитних союзів і Всеукраїнська асоціація ломбардів підписали резолюцію про недовіру главі Держфінпослуг Василю ВОЛЗІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Української федерації страхування (УФС) Олександр ЗАВАДА, виступаючи в ході круглого столу на тему: «Проблема розвитку небанківського сегменту ринку фінансових послуг».

Він відзначив, що, не зважаючи на необхідність підтримки представників сектора небанківських фінансових установ, політика, яка проводиться Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг, направлена тільки на ускладнення роботи учасників ринку.

«Чим тільки не займається регулятор - і виготовленням бланків через держпідприємства, і організацією неефективних перевірок, і розширенням сфери навчання для того, щоби збільшити обсяги і суми поборів з ринку і т.п.», - сказав О.ЗАВАДА.

При цьому він повідомив, що учасники ринку неодноразово намагалися порозумітися з керівництвом комісії і пояснити необхідність вирішення проблем, які справді турбують бізнес. Проте всі ці спроби були марні.

«Ряд об`єднань учасників ринку підписали резолюцію про недовіру голові Держфінпослуг Василю ВОЛЗІ. Тобто, терпіння, по суті, вичерпалося», - підкреслив О.ЗАВАДА.

Резолюцію підписали президент УФС О.ЗАВАДА, президент Національної асоціації кредитних союзів Петро КОЗИНЕЦЬ і виконавчий директор Всеукраїнської асоціації ломбардів Юлія РОЖКОВА.

За словами О.ЗАВАДИ, на такий крок вони пішли, розуміючи, що ринку необхідно розвиватися, але при існуючій політиці регулятора це неможливо.

П.КОЗИНЕЦЬ підкреслив, що на сьогодні комісія не виконує покладені на неї і чітко прописані в законодавстві функції, це, зокрема, - захист прав споживачів фінансових послуг і забезпечення розвитку ринку.

За його словами, на сьогодні є близько 50-70 кредитних союзів, які знаходяться в складному фінансовому становищі. При цьому комісія не вживає жодних заходів для «цивілізованого» виведення їх з ринку. Більше того, для кредитних союзів, які нормально працюють на ринку, створюються винятково суворі умови.

«Є 50-70 проблемних кредитних союзів, рішення відносно яких не ухвалюються. У той же час, здорова частина ринку свідомо знищується, - сказав П.КОЗИНЕЦЬ. - На сьогоднішній день працювати в даних умовах неможливо. Ми готові підписувати будь-які заяви, але ринок повинен працювати».

При цьому П.КОЗИНЕЦЬ підкреслив, що зараз потрібно оперативно вживати заходи для усунення існуючих проблем, інакше ринок може припинити існувати.

«Якщо щось не змінити найближчими місяцями, то реформування регулятора вже не буде необхідним», - вважає П.КОЗИНЕЦЬ.

У свою чергу Ю.РОЖКОВА повідомила, що, починаючи з 2010 року, політика, яка проводиться регулятором, привела до істотного ускладнення процедури реєстрації ломбардного відділення. Так, замість 15 днів, передбачених законодавством, реєстрація може тривати 3-5 місяців.

Крім того, Ю.РОЖКОВА підкреслила, що ринку ломбардів так і не вдалося вирішити з комісією проблемне питання введення бланків суворої звітності, на чому наполягає регулятор.

«Вважаємо такі нововведення щодо бланків суворої звітності неефективними і недоцільними», - підкреслила Ю.РОЖКОВА.

За її словами, реалізація даної ініціативи Держфінпослуг приведе до подорожчання послуг ломбардів.

Як повідомлялося, представники об`єднань учасників ринку неодноразово піддавали критиці дії керівництва Держфінпослуг, в т.ч. щодо широкомасштабних перевірок компаній з метою тиску на бізнес і заяв регулятора про те, що більшість суб`єктів, зокрема страхового ринку, працюють «поза законодавчим полем».

Також негативну оцінку ринку одержало рішення комісії про створення підприємства «інформаційно-технічний центр» (розпорядження №390 від 29 квітня). Сфера діяльності ІТЦ передбачає навчання і надання юридичних послуг, аналіз фінансового стану компаній, виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності, а також торгівлю продукцією і товарами народного споживання.

Учасники ринку вважають, що в діяльності ІТЦ присутні незаконні схеми. За їх заявами, після отримання ІТЦ монопольного права на виробництво бланків ОСАЦВ ціни на стікери «автоцивілки» зросли в 9,5 разу: з 1,2 грн. до 11,34 грн., що збільшило вартість страхових полісів.