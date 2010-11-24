Експерт: на сьогоднішніх торгах можливий відкат євро до рівня 1,3300

На торгах в середу, 24 листопада, можливий відкат євро до рівня 1,3300, фунта - 1,5700. У парі з японською ієною долар може подешевшати до 82,50. Такий прогноз аналітиків FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають в компанії, зараз і Європа, і Азія знаходяться в дуже складному становищі. І якщо на Заході проблеми пов`язані, у першу чергу, з економікою, то на Сході - з військово-політичною конфронтацією між Республікою Корея і КНДР.

Найближчим часом, вважають аналітики, учасникам ринку варто бути готовими до дуже різких і часто непередбачуваних рухів на торгових майданчиках.

Що стосується новин, то оскільки у четвер в США відзначається День подяки, то всі основні новини щодо Штатів були перенесені на середу замість п`ятниці і четверга. У першу чергу, варто звернути увагу дані з ВВП у Великобританії, індикатор умов ділового середовища від IFO щодо Німеччини, індикатор упевненості від університету Мічігану, а також дані щодо ринків праці і житла у США, відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні.