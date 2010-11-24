Фондовики критикують рішення ДПАУ

Опубліковане роз`яснення Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) про стягнення податку на прибуток з валових витрат попередніх періодів ставить торговців цінними паперами в скрутне становище. Про це УНІАН повідомили в інвестиційній компанії Foyil Securities.

«Чинне законодавство у сфері оподаткування прибутку підприємств буде актуальним до моменту набуття чинності нового Податкового кодексу. У такій ситуації складається враження, що опубліковане роз`яснення стало наслідком глибокого нерозуміння його авторами поточного законодавства, або ж його автори хочуть встигнути вичавити з платників все можливе до закінчення терміну дії поточного податкового законодавства», - коментує головний бухгалтер Foyil Securities Ірина КИРИЛЮК.

За її словами, для бухгалтерів і керівників компаній є два виходи. Перший для сміливих – відстоювати свої податкові зобов`язання в суді. При цьому заздалегідь потрібно виробити захисну позицію разом з юристами компанії. Другий шлях – виконувати розпорядженням ДПАУ. «Проте у випадку, якщо після вступу в дії нового Податкового кодексу виявляться шляхи, які дозволяють в судах захищати свої права як платників податків, незрозуміло, чи можна буде зробити перерахунок зобов`язань, відзначених в Декларації за 2010 г.», - відзначила І.КИРИЛЮК.

Нагадаємо, ДПАУ опублікувала роз`яснення, відповідно до якого, тільки 20% валових витрат попередніх періодів можна віднести на витрати в поточному році. З тих, що залишилися 80% планується стягувати 25% податку на прибуток, як з валових доходів.