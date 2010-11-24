«Укравтодор» має намір залучити 3,5 млрд. грн. від VTB Capital

Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор) має намір залучити під державні гарантії за процедурою закупівлі в одного учасника 3,5 млрд. грн. від VTB Capital PLC (м. Лондон).

Про це повідомляє портал «Державні закупівлі».

Термін поставки: листопад - грудень 2010 р.

Ціна пропозиції VTB Capital PLC - 140,98 млн. дол.

Кошти залучаються відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 11 серпня № 740 "Про надання в 2010 році державних гарантій за зобов`язаннями Державної служби автомобільних доріг".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що «Укравтодор» веде з японською компанією Nomura переговори про можливість отримання двосторонньої позики на суму 440 млн. дол. (близько 3,5 млрд. грн.)

Як повідомляв УНІАН, у жовтні п.р. міністр транспорту і зв`язку Костянтин ЄФИМЕНКО заявив, що «Укравтодор» найближчим часом планує залучити 3,5 млрд. грн.

За словами заступника глави «Укравтодору» Євгена ПРУСЕНКА, кредити планується узяти у міжнародних банків, з якими ведуться переговори, на добудову об`єктів. Насамперед це ті об`єкти, які не були добудовані в 2008-2009 роках, зокрема, завершення в Сумській області дорогі Кіпти-Глухів-Бачевськ, об`їзної дороги навколо Харкова, а також доріг навколо Донецька і Луганська, відзначив Є.ПРУСЕНКО. За його словами, в цілому за ці кошти заплановано відремонтувати понад 700 км доріг.