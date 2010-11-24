Близнюк: інвестиції з Кіпру в Донецьку область - це гроші, зароблені в Україні

Голова Донецької обласної держадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК пояснив, що прямі іноземні інвестиції з Кіпру, які надходять в Донецький регіон, – це гроші, раніше зароблені в Україні.

Про це він сказав вчора на прес-конференції, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН «Чому (за даними облстатуправління) прямі іноземні інвестиції надходили в Донецьку область найбільше від нерезидентів з Кіпру, і сума цих інвестицій майже в 10 разів перевищує надходження з інших країн?».

Губернатор привів аналогію з тим, що, наприклад, українець, який виграв в «Спортлото» 1 млн. доларів, напевно, для надійності поклав би ці гроші не у вітчизняний банк, а «в швейцарський банк, або на Кіпрі відкрив компанію офшорну, положив там ці гроші під гарантовані 3% річних».

А.Близнюк підкреслив, що на Кіпрі, наприклад, «особливі умови», тому власник і зберігає там гроші, зароблені в Україні, а потім інвестує їх «залежно від обставин» знову в Україну.

«Там особливі умови. Тому гроші туди йдуть ті, які зароблені тут, як прибуток законний при 100% сплаті всіх податків. А потім вже право власника, де зберігати ці гроші – в Швейцарії, на Кіпрі або у себе в Україні, - пояснив губернатор. - А потім, залежно від обстановки, інвестувати їх або в Україну, або в інші країни, де є бізнес тієї чи іншої компанії. Це нормальна, цивілізована, світом визнана схема».

Довідка УНІАН. За інформацією Головного управління статистики в Донецькій області, всього станом на 1 жовтня 2010 року прямі іноземні інвестиції надходили в область з 58 країн світу.

Найбільше коштів внесли за всі роки нерезиденти з Кіпру – 914,9 млн. доларів, Сполученого Королівства – 148,1 млн. доларів, Німеччини – 134,2 млн. доларів, Нідерландів – 130,4 млн. доларів і т.д.